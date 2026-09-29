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Eni, Unicredit, Confindustria, Enel e altre lanciano Fondazione Systema per competitività

In occasione di Open-es Act 2026

Open-es Act 2026 - (Ufficio stampa)
Open-es Act 2026 - (Ufficio stampa)
29 settembre 2026 | 17.54
Alessandro Pulcini
LETTURA: 2 minuti

In occasione di Open-es Act 2026, l'evento dedicato a definire le priorità e le azioni per rafforzare la competitività delle imprese e delle filiere, Eni, Confindustria, Enel, Snam, Unicredit, Q8 Italia, Webuild, Accenture, Avvale e Rina annunciano l'avvio di Fondazione Systema, nata dalla volontà condivisa dei partner dell'Alleanza Open-es di ampliare la capacità di coinvolgere gli attori chiave del sistema Paese.

Fondazione Systema, si legge in una nota, nasce come uno spazio di indirizzo e confronto, con l'ambizione di unire progressivamente le principali realtà del sistema italiano e valorizzare il contributo di industria, finanza, associazioni e istituzioni per definire priorità, modelli e approcci condivisi che aiutino le filiere ad affrontare i rischi e cogliere le opportunità generati dalle trasformazioni sociali, ambientali e tecnologiche in atto. L'obiettivo è semplificare il percorso delle imprese, riducendo complessità e duplicazioni e affrontando insieme ciò che può essere gestito più efficacemente a livello di sistema.

Open-es, che ha già raggiunto più di 48.000 imprese, rappresenta la prima espressione concreta di questo modo di fare sistema e rimarrà al centro del percorso promosso da Fondazione Systema. Open-es continuerà a coinvolgere le imprese, supportarne lo sviluppo e favorire il coordinamento lungo le filiere, facendo leva sulle competenze e sulle soluzioni messe a disposizione dai partner dell'Alleanza.

"Lo sviluppo industriale di Eni ha sempre accompagnato la crescita dei Paesi, dei territori e delle filiere in cui opera. Lo stesso spirito ha guidato il percorso di Open-es, mettendo a disposizione di tutte le imprese soluzioni concrete per contribuire a rafforzare il sistema produttivo. La nascita di Fondazione Systema segna un’ulteriore evoluzione di questo percorso: una governance ancora più aperta e rappresentativa, per allargare progressivamente l’Alleanza e far convergere le capacità dei principali attori del Paese sulle priorità che incidono sulla competitività delle filiere", ha affermato Claudio Granata, director stakeholder relation & services di Eni e presidente della Fondazione Systema.

Giacomo Marino, Head of M&A and corporate development di UniCredit, ha dichiarato: “UniCredit è orgogliosa di contribuire alla nascita della Fondazione Systema, la cui missione è pienamente coerente con il nostro impegno a supportare le imprese italiane nei loro percorsi di trasformazione e crescita. La duplice transizione, digitale ed ecologica, richiede un profondo rinnovamento dei modelli aziendali, che nessuna azienda può affrontare da sola. Con la Fondazione Systema mettiamo a valore comune un ecosistema aperto, volto a favorire la diffusione di competenze, tecnologie e pratiche lungo le filiere produttive. Confermiamo così la nostra visione di banca come partner strategico dell'economia reale”.

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Tag
competitività Fondazione Systema Open es Act 2026 trasformazioni sociali ambientali e tecnologiche duplice transizione digitale ed ecologica
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