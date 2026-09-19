Federfarma Lombardia: "Sempre più protagoniste della salute territoriale"
All'evento realizzato con The European House-Ambrosetti: "Tra prevenzione e telemedicina cresce il contributo al Ssr"
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All'evento realizzato con The European House-Ambrosetti: "Tra prevenzione e telemedicina cresce il contributo al Ssr"
"Investimenti in ricerca mettono in moto un'intera filiera"
"La farmacia rappresenta il vero primo presidio del sistema sanitario regionale"
"Sfruttare la rete a vantaggio dell'aderenza terapeutica"