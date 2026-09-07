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Milano, Ffm presenta nuovo hotel: investimento da 66 mln per torre da 90 metri

È l’Hotel Scarampo, in fase di costruzione a Milano e destinato a ospitare una struttura di Una Italian Hospitality con 173 camere. La struttura sarà pronta nel 2027

Hotel Scarampo - Milano - (Adnkronos)
Hotel Scarampo - Milano - (Adnkronos)
07 settembre 2026 | 12.41
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Una torre di 90 metri e 23 piani, con un investimento da 66 milioni di euro per Fondazione Fiera Milano. È l’Hotel Scarampo, in fase di costruzione a Milano e destinato a ospitare una struttura di Una Italian Hospitality con 173 camere. La struttura sarà pronta nel 2027.

Oggi alla visita al cantiere erano presenti Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, Michele De Lucchi, founder di Amdl Circle, Angelo Majocchi, presidente di Nessi&Majocchi, e Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Una Italian Hospitality. "È una Milano che cresce sempre di più, cresce in altezza, cresce in sviluppo urbanistico. Questo nuovo edificio avrà un'altezza di 90 metri, 23 piani, un investimento per Fondazione Fiera Milano di 66 milioni di euro", ha dichiarato Bozzetti a margine della visita al cantiere per la realizzazione dell’Hotel Scarampo a Milano.

"Avrà una grande tribuna che guarderà la fiera e riuscirà a coniugare tre eccellenze di Milano: la moda, perché la forma delle facciate ricorda il plissé della moda; l’arte, perché a piano terreno ci sarà una camminata, un percorso pedonale di arte; e poi anche l’economia, visto che il proprietario è Fondazione Fiera Milano e tutto l’edificio guarda verso il MiCo, il centro congressi", ha spiegato Bozzetti.

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Milano Fondazione Fiera Milano Hotel Scarampo Una Italian Hospitality
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