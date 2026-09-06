"Sono molto onorato di ricevere questo riconoscimento. E' il mio primo riconoscimento a Venezia e non lo dimenticherò facilmente". Lo ha detto l'attore e cantautore Leo Gassmann, 27 anni, premiato al Lido di Venezia come miglior attore protagonista per 'Fuori la verità' al Filming Italy Venice Award, evento collaterale dell'83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Gassmann ha inoltre annunciato un nuovo progetto cinematografico, sul quale per ora non può fornire dettagli. "A breve inizierò un progetto, un nuovo film, di cui non posso parlare purtroppo. Mi sto preparando e non vedo l'ora di tornare sul set". Alla domanda se sarà protagonista, Gassmann ha risposto: "Sì, sì. Protagonista".