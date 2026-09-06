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Filming Italy, Leo Gassmann: "Il mio primo premio a Venezia, spero sia l'inizio di un bel percorso" - Video

06 settembre 2026 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono molto onorato di ricevere questo riconoscimento. E' il mio primo riconoscimento a Venezia e non lo dimenticherò facilmente". Lo ha detto l'attore e cantautore Leo Gassmann, 27 anni, premiato al Lido di Venezia come miglior attore protagonista per 'Fuori la verità' al Filming Italy Venice Award, evento collaterale dell'83/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Gassmann ha inoltre annunciato un nuovo progetto cinematografico, sul quale per ora non può fornire dettagli. "A breve inizierò un progetto, un nuovo film, di cui non posso parlare purtroppo. Mi sto preparando e non vedo l'ora di tornare sul set". Alla domanda se sarà protagonista, Gassmann ha risposto: "Sì, sì. Protagonista".

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leo gassmann venezia venezia 2026 venezia leo gassmann filming italy
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