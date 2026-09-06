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Formula 1, oggi il Gp di Monza - Diretta

Il Circus torna in pista per una delle gare più attese della stagione. In pole position c'è Gasly

Lewis Hamilton - IPA
Lewis Hamilton - IPA
06 settembre 2026 | 14.09
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1, con una delle gare più attese del Mondiale. Oggi, domenica 6 settembre, si corre il Gp di Monza. Si riparte dalla sorprendente pole position al fotofinish di Pierre Gasly, il più veloce delle qualifiche con la sua Alpine. Pronto a dar battaglia fin dai primi giri George Russell, secondo in griglia con la Mercedes. In seconda fila le Ferrari: Charles Leclerc parte terzo, Lewis Hamilton quarto. Il leader del Mondiale piloti Kimi Antonelli scatterà dalla ventesima posizione a causa della penalità da scontare per il cambio della quinta power unit stagionale. Alle 15 il semaforo verde.

Dove vedere lo spettacolo del Gp di Monza? La gara verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport per gli abbonati, ma anche in chiaro su Tv8. Il Gran Premio d'Italia sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now e gratis su Tv8.it.

La Formula 1 tornerà in pista nel prossimo weekend, che si chiuderà con il Gp di domenica 13 settembre a Madrid.

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