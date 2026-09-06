Oltre otto minuti di applausi e una standing ovation hanno accolto la prima mondiale del documentario 'Oasis: Don't Look Back in Anger' alla 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola, che documenta la storica reunion dei fratelli Gallagher e il tour mondiale 'Live '25', ha conquistato il pubblico della Sala Grande. In sala anche Noel e Liam Gallagher sono apparsi visibilmente emozionati. Al termine della proiezione, i due musicisti di Manchester sono scesi tra la folla per firmare autografi e ringraziare i fan per l'affetto. E Liam ha scherzato con una fan che indossava una maglietta dei Blur, loro storici rivali nella scena Britpop degli anni '90. Indicando la maglietta, le ha detto sorridendo: "È la peggiore".