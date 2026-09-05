Il prossimo anno gli Oasis suoneranno a Roma. La conferma ufficiale arriva dalla bocca di Liam Gallagher, che all'Adnkronos risponde "sì" sul red carpet della 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove presentano il documentario 'Oasis: Don't Look Back in Anger'. Un'entrata trionfale, sulle note di 'Wonderwall', per i fratelli di Manchester, che scelgono di arrivare sul tappeto rosso uscendo dalla Sala Grande, rompendo la tradizione dell'arrivo in auto scura sul red carpet. Ad attenderli una folla in preda all'oasismania che urlava i nomi dei due artisti, che si sono concessi a selfie e autografi.