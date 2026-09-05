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Ucraina-Russia, media: gli inviati di Trump atterrati a Mosca

Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Usa, Witkoff e Kushner sono latori di una proposta per porre fine alla guerra

Witkoff e Kushner - Ipa
Witkoff e Kushner - Ipa
05 settembre 2026 | 11.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un business jet, a bordo del quale potrebbero trovarsi gli inviati speciali del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff e Jared Kushner, è atterrato all'aeroporto di Vnukovo a Mosca. Lo rende noto l'agenzia di stampa russa Interfax, citando fonti dei servizi aeronautici.

Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Donald Trump, i due sono latori di una proposta per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e la presenteranno a Vladimir Putin prima e Volodymyr Zelensky poi, in una visita immediatamente successiva a Kiev, prevista per domani.

"Witkoff e Kushner portano a Mosca una proposta per porre fine alla guerra. Abbiamo un'idea per la pace. In questa guerra c'è un problema di personalità, c'è odio vero tra Putin e Zelensky", ha detto Trump facendo riferimento allo scontro totale tra il presidente russo e quello ucraino. Trump non ha specificato se il piano preveda una cessione di territorio da parte dell'Ucraina. Nei mesi scorsi, Kiev ha detto 'no' all'ipotesi di cedere il Donbass.

"In media, muoiono 25mila soldati al mese. Questa guerra deve terminare, c'è una buona chance che finisca", ha commentato nelle scorse il tycoon, che continua a esibire un rapporto speciale con il leader del Cremlino: "Parlo con Putin, lo conosco bene. Non attaccherà nessun territorio della Nato", dice disinnescando l'allarme relativo ad un ampliamento del conflitto.

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