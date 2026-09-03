Sal Da Vinci infiamma la Cavea con 'Per Sempre Sì'

Il cantante, in concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma ha chiuso la scaletta con un'esecuzione trionfale del brano con cui ha vinto Sanremo. Salutando il pubblico romano, l'artista ha rivelato: "Pur essendo io napoletano, Roma è la città dove i miei brani vengono più streammati". Ad applaudirlo in platea anche il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi (con cui collabora per la candidatura della Canzone Napoletana a patrimonio dell'Unesco), e le attrici Iaia Forte e Rocío Muñoz Morales.