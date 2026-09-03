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Caro carburanti, verso proroga del taglio delle accise sul diesel fino al 10 settembre

L’extragettito Iva di agosto consentirebbe l’estensione delle condizioni attuali, cioè il taglio di 17 centesimi al litro

03 settembre 2026 | 18.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verso una proroga fino al 10 settembre degli sconti sulle accise sul prezzo del diesel per contrastare il caro carburanti. A quanto apprende l’Adnkronos, l’extragettito Iva di agosto consentirebbe l’estensione delle condizioni attuali, cioè il taglio di 17 centesimi al litro sul diesel, fino a tale data. La misura in corso è in scadenza al 5 settembre.

La segnalazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy mostra come, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi 3 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è salito a 2,039 euro al litro per la benzina e 2,147 euro al per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,124 euro al litro per la benzina e 2,221 euro al litro per il gasolio.

La stima

Secondo l'Unione nazionale consumatori, "in appena 2 giorni nella rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 cent in più, sia per la benzina che per il gasolio. In autostrada il gasolio si paga 85 cent in più mentre la benzina addirittura 1 euro in più. In un solo giorno, da ieri a oggi, un rifornimento di gasolio aumenta di 75 cent in autostrada e 80 nelle strade normali, la benzina, rispettivamente, 70 e 60 cent", afferma il presidente Massimiliano Dona.

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