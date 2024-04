Un affaccio d’eccezione, su uno dei monumenti più iconici d’Italia e del mondo, il Colosseo: ma la location non è il solo motivo per cui il ristorante Aroma, sito al roof del seicentesco Palazzo Manfredi all’inizio di via Labicana, dopo la fase d’arresto del covid è diventato un punto di riferimento della dolce vita gastronomica romana con le prenotazioni che in alta stagione per pranzo e cena prevedono una lista d’attesa da uno a tre mesi. Molto si deve infatti alla stella Michelin che si è aggi...