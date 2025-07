Massa Carrara: bonifica ex Sin, consegnato progetto Sogesid, via ai cantieri

È stato consegnato nei tempi stabiliti il progetto esecutivo per la bonifica della falda sotto il Sito di Interesse Nazionale di Massa Carrara e delle aree ex SIN. Il piano, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica insieme alla Regione Toscana, sarà realizzato da Sogesid S.p.A., la società di ingegneria in house al Dicastero, chiamata a mettere in sicurezza e risanare uno dei poli industriali dismessi più complessi del Paese.

Il progetto prevede la costruzione di quattro barriere idrauliche dedicate agli ambiti industriali più critici: l’area ex Ferroleghe, l’area ASI, l’ex Cokeria e l’ex Farmoplant. Le barriere, collegate a un impianto di trattamento delle acque di falda, dovranno intercettare e contenere gli inquinanti ancora presenti nel sottosuolo, evitando che si propaghino verso il mare e i corsi d’acqua limitrofi.

Durante la fase di progettazione è stata condivisa una variante migliorativa che ha permesso di ottimizzare il tracciato delle opere senza oltrepassare la linea ferroviaria Pisa‑La Spezia. La modifica, spiegano i tecnici, assicura maggior sicurezza in cantiere e riduce i rischi per la circolazione ferroviaria, pur mantenendo inalterata l’efficacia degli interventi.

«La consegna del progetto esecutivo segna un passaggio decisivo verso l’avvio dei lavori e conferma l’impegno delle istituzioni e di Sogesid nella bonifica e nella rigenerazione ambientale dell’area apuana», sottolinea l’amministratore delegato di Sogesid, Errico Stravato.

Il finanziamento dell’opera è garantito da fondi statali e regionali. L’apertura dei cantieri è attesa nelle prossime settimane; la durata stimata degli interventi è di circa due anni.