"Se non raggiungiamo un accordo entro 50 giorni, imporremo tariffe secondarie contro la Russia". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, fissa la nuova deadline in un messaggio a Vladimir Putin: senza un accordo che ponga fine alla guerra tra Ucraina e Russia entro 50 giorni, gli Usa vareranno "dure tariffe secondarie" per colpire Mosca.