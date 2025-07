"Mi hanno rubato la vita". Sono queste le prime parole di Roberto Saviano dopo la conferma in Appello delle condanne per le minacce in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado 'Spartacus' a Napoli. Con la sentenza emessa oggi pomeriggio dai giudici della Prima sezione della Corte di Appello di Roma è stata ribadita la decisione di primo grado del 24 maggio 2021 che ha riconosciuto le minacce aggravate dal metodo mafioso condannando il boss del clan dei Casalesi Bidognetti a un anno e sei mesi e l’avvocato Michele Santonastaso a un anno e due mesi.

Leggi anche Minacce a Saviano e Capacchione, confermate in Appello le condanne a Bidognetti e Santonastaso