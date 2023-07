"In questi giorni siamo stati inondati da due notizie: il colera e il caldo che fa morire le persone. Probabilmente quel signore avrà mangiato un pesce crudo e si è preso il colera, ma questo non significa che adesso prenderemo tutti il colera. Così come non significa che l'esposizione al caldo e l'aumento della temperatura faranno morire tutti gli anziani e i fragili". Così Francesco Vaia, direttore generale dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma, a 'W l'Italia' su Rtl 10...