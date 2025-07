Il piccolo, 5 anni, è stato immortalato per l'ultima volta dalle videocamere di sorveglianza alle 19.15 di ieri, poi perse le tracce

Droni con termocamere, unità cinofile e un elicottero che sta per arrivare. E' imponente la macchina delle ricerche di Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni nato a Torino da genitori asiatici, scomparso ieri sera dal camping 'Por la mar' di Latte, frazione di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Le ricerche, purtroppo finora senza esito e ancora in corso, sono andate avanti tutta la notte e vedono impiegati polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, volontari e soccorso alpino.

L'unità di crisi è stata allestita a Latte, poco distante dal campeggio da dove Alain si è allontanato mentre il padre montava la tenda. Il piccolo, che indossa una maglietta bianca e un pantaloncino verde, è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza alle 19.15 mentre usciva dal camping, un uomo lo avrebbe aiutato ad attraversare la strada, pensando che i genitori fossero in un supermercato poco distante. Da lì Alain ha fatto perdere le proprie tracce.

Programmato un vertice in prefettura, a Imperia, per fare il punto della situazione. Presenti, oltre al prefetto Valerio Massimo Romeo e ai vertici delle forze dell'ordine impegnati nelle ricerche, anche il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.