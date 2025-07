Fiamme altissime nel Comune di Pastorano nel Casertano. L'incendio in un'azienda di stoccaggio e riciclo dei rifiuti in località Torre Lupara. Da ieri sono al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco e sono riuscite, per ora, a circoscrivere il rogo che minacciava alcuni capannoni, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.