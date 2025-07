Incendio in A14, dove, dalle 16, è chiuso il tratto compreso tra Val Vibrata e Giulianova, nel Teramano, in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 328. A comunicarlo è Autostrade per l'Italia. C'è stato un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un mezzo pesante, con quest’ultimo che ha preso fuoco dopo essersi ribaltato. Quattro i feriti. Ci sono 5 km di coda in aumento, in entrambe le direzioni. La circolazione è paralizzata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia e i vigili del fuoco per spegnere il rogo.

A coloro che sono bloccati in coda viene distribuita acqua. Agli automobilisti in transito diretti verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Val Vibrata, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Giulianova. Percorso inverso per chi è diretto verso Ancona.