Maltempo sull'Italia e allerta su 14 regioni per rischio temporali. Piogge intense e grandinate in Trentino, disastro anche a Belluno dove nelle prime ore di oggi detriti hanno invaso la carreggiata nella provincia. A Genova in moto i soccorsi per alberi crollati. Forti piogge anche a Napoli, Ischia e Ventotene. A Bacoli caduta una bomba d'acqua tra le più importanti mai registrate negli ultimi decenni.