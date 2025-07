Fa irruzione alla festa di una bambina e spara: uccide la madre e ferisce la notta. Tragedia nella serata di venerdì 11 luglio a Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche durante una festa di compleanno. Secondo le prime informazioni intorno alle 19, riferisce 'Vivere Senigallia, un 70enne avrebbe fatto irruzione armato e avrebbe cominciato a sparare. Due proiettili hanno colpito la nonna della bambina festeggia, ferendola. Colpita anche la mamma, morta dopo essere stata presa in ostaggio dall'uomo che si è asserragliato nell'abitazione, un casolare non lontano dall’azienda di cosmetici Sodico, lungo la strada provinciale.

Il 70enne si è arreso intorno alle 22. Sul posto i carabinieri, che purtroppo una volta entrati hanno trovato la donna senza vita. Grave la nonna, ora all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Salve le altre quattro bambine presenti, portate subito in salvo da un'altra mamma. L'uomo è stato arrestato. Non avrebbe legami con le altre persone coinvolte.