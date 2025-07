Un uomo è stato trovato impiccato a un albero in una zona boschiva a Rocca di Papa, in provincia di Roma. A scoprire il corpo intorno alle 13 in via Roma all'altezza del civico 109 è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rocca di Papa e della compagnia di Frascati. La vittima è un extracomunitario. Poco lontano dal corpo sono state rinvenute delle ossa, in avanzato stato di decomposizione, verosimilmente umane e un paio di pantaloni. Saranno gli esami a chiarire se si tratti di un'altra persona o di resti animali.