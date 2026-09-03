"Mentre ero in procinto di entrare alla conferenza stampa di Ore 14, c'è stato un incontro con alcuni inviati della trasmissione Report, e sono volate battute e battutacce. Sono cose che possono succedere negli ambienti di lavoro, tutti facciamo parte della direzione Approfondimento Rai e probabilmente c'è del nervosismo, ma sono cose che ovviamente non dovrebbero succedere". Questa la ricostruzione del conduttore di Ore 14 Salvo Sottile sulle tensioni avvenute a via Teulada con alcuni inviati di Report. Secondo Sottile, "non c'è stata da parte mia alcuna provocazione, ho solo salutato, chiedere come sta qualcuno è una provocazione?", che aggiunge di non aver "fatto nulla, sono tranquillissimo".