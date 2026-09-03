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Report, Corsini: "Piervincenzi resta alla conduzione"

La risposta del direttore dell'Approfondimento Rai: "Rimane? Assolutamente sì". Dopo il passo indietro di Giulia Presutti, si profila l'arrivo di una nuova conduttrice

Corsini e Piervincenzi - (Adnkronos/Fotogramma)
Corsini e Piervincenzi - (Adnkronos/Fotogramma)
03 settembre 2026 | 12.30
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

Daniele Piervincenzi resta alla conduzione di 'Report'? “Assolutamente sì”. Risponde così ai cronisti il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, a margine della presentazione di ‘Ore 14’ di Salvo Sottile, in merito alla conduzione della trasmissione di inchiesta dopo la rinuncia di Giulia Presutti.

"Il passo indietro di Giulia Presutti alla conduzione di Report “è una scelta personale, lei è una risorsa per l’azienda e un’ottima professionista", afferma Corsini. I conduttori "li sceglie il direttore, mi pagano per questo, tra le altre cose. Stiamo lavorando per partire e far andare in onda Report l’8 novembre", aggiunge. "Report va in onda l’8 novembre, stiamo lavorando per quello. Stiamo facendo tutte le valutazioni del caso- Ieri sera è accaduto un nuovo fatto -ribadisce riferendosi al passo indietro di Presutti- A breve daremo tutte le risposte possibili".

"L'attenzione al genere è stata la mia prima preoccupazione, quindi cercherò di mantenerla", spiega lasciando intendere che accanto a Piervincenzi potrebbe arrivare un'altra conduttrice. Il programma "dovrà essere strutturato diversamente, anche a livello di regia, anche perché i conduttori sono due".

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