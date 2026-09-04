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Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video

04 settembre 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La guerra ibrida è in corso da anni, ci sono attacchi contro l'Occidente, ci sono attacchi mirati, io credo che non si possano escludere anche attacchi per condizionare il voto dei cittadini dei Paesi europei che andranno a elezioni il prossimo anno". Lo ribadisce il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Forum Teha a Cernobbio. "Il problema è la Russia, non è Vannacci o altri", così il vicepremier commentando l'articolo del Financial Times che ha definito l'esponente di ultradestra Roberto Vannacci 'cavallo di Troia della Russia' in Occidente.

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