Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba - prima a Santa Clara e poi a L'Avana - da venerdì scorso in seguito a un malore, dovrebbe tornare in Italia domani, nel pomeriggio. Il volo dell'ex deputato del Movimento 5 stelle e vicepresidente (e fondatore) dell'Associazione Schierarsi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe partire dall'Avana alle 19 locali di oggi, l'una in Italia.

"Oggi mi sento meglio", aveva scritto nei giorni scorsi sui suoi profili social. "Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali. Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aeroambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza", aveva poi anticipato.

Il 48enne ex deputato, sull'isola per dei reportage, era stato ricoverato dopo aver accusato un forte mal di testa. In seguito al ricovero, si è sottoposto a ulteriori accertamenti anche alla presenza dei due medici del Policlinico Gemelli di Roma, un neurochirurgo e uno specialista di rianimazione e terapia intensiva, inviati dal leader del M5s Giuseppe Conte, che hanno raggiunto l'Avana, dove è presente anche la compagna di Di Battista, Sahra Lahouasnia.