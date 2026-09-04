"Non condurrò Report ma lotterò per un mondo migliore e meno mostruoso". Queste le parole di Sigfrido Ranucci condivise sui social dopo la nomina di Claudia Di Pasquale a conduttrice di Report . Il giornalista si è detto felice della nuova conduttrice che affiancherà Daniele Piervincenzi alla guida della trasmissione Rai. "Sarebbe stata la mia scelta in un normale dialogo con l'azienda", ha spiegato Ranucci, rimosso dalla conduzione la scorsa settimana.

In una Instagram stories, il giornalista ha scritto: "Ora si combatte per la libertà di stampa e per la democrazia. Una battaglia contro un metodo che non riconosce il merito". Ranucci incalza: "Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni un mondo governato da chi non tollera il giornalismo libero e i magistrati liberi". Poi conclude il suo messaggio augurando buon lavoro direttamente alla nuova co-conduttrice e alla squadra di Report che dice di portare "sempre nel mio cuore" dopo questi anni "intensi, faticosi ma pieni di soddisfazione per i successi della nostra trasmissione".