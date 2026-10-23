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Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video

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23 ottobre 2026 | 15.37
Redazione Adnkronos
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In occasione di Lucca Comics & Games 2026, Sony Music Italy presenta in anteprima 'Generazione Vanni', la nuova raccolta del re delle sigle, Giorgio Vanni, che da 25 anni con le sue indimenticabili hit legate agli anime e ai cartoni animati accompagna intere generazioni. "Ci siamo accorti che il pubblico cresciuto con le nostre sigle ha ancora tanta voglia di riascoltarle, cantarle e rivivere le emozioni a cui sono legate. Da qui nasce l'idea di raccoglierle in progetti come Generazione Vanni, che racchiude alcune delle canzoni a cui i fan sono più affezionati", racconta Vanni nel video in cui presenta il nuovo progetto insieme a Max Longhi, storico produttore da sempre al fianco di Vanni.

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