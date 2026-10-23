circle x black
Cerca nel sito
 

Terremoto in Sicilia, solo oggi 42 scosse nel Mar Tirreno Meridionale. L'Ingv: "Zona dalla pericolosità sismica alta"

Il sisma più forte, di magnitudo 5, è stato avvertito a Palermo e sul resto della costa: cosa sappiamo

Terremoto in Sicilia, solo oggi 42 scosse nel Mar Tirreno Meridionale. L'Ingv:
Segui Adnkronos su Google
23 ottobre 2026 | 17.04
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Sono decine e decine le scosse di terremoto che l'Ingv sta registrando nel mar Tirreno Meridionale a circa 30 km a nord-ovest di Alicudi, Isole Eolie, di magnitudo talmente elevata da essere state avvertite oggi a Palermo, Trapani, Catanzaro e Reggio Calabria. Lo ha comunicato proprio l'Ingv in uno dei suoi aggiornamenti sulla situazione sismica nell'area.

Come ha confermato proprio l'Ingv all'AdnKronos, sono state precisamente 42 le scosse sopra la magnitudo 2 fino alle 17. Il terremoto più forte, di magnitudo 5.0, avvenuto alle ore 12:19 ora italiana, è stato localizzato a 62 km da Malfa (ME), a 63 km da Leni (ME), a 66 km da Santa Marina Salina (ME) e ad una profondità di 9 km. Sono avvenuti anche due eventi di magnitudo pari o superiore a 4.0: l’evento di magnitudo 4.3 alle ore 11:51 e quello di magnitudo 4.0 alle ore 12:24.

L'Ingv sul proprio sito fa sapere che "guardando la mappa con la sismicità dal 1985 ad oggi, in quest’area la sismicità è frequente con numerosi eventi di magnitudo superiore a 4.0, come quelli del 7 febbraio 2025 (Mw 4.7) e 7 settembre 2009 (Mw 4.7). Nell’area dell’arcipelago delle Eolie sono avvenuti anche eventi di magnitudo maggiore caratterizzati da profondità ipocentrali molto elevate (fino a centinaia di chilometri) legati al processo di subduzione, come l’evento del 5 maggio 2004 (Ml 5.3) avvenuto a 255 km di profondità".

E poi ancora: "La zona interessata dalla sequenza in corso è prossima all’area delle Isole Eolie, regione caratterizzata da pericolosità sismica alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale e dai forti terremoti avvenuti in passato".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video
Ue, Durigon: "Contiamo che Giorgetti ottenga scostamento di bilancio"
Centrosinistra, Manfredi: "Ora programma per risposte a italiani" - Video
Caro carburanti, Pichetto: "Se possibile interverremo ancora ma secondo disponibilità" - Video
I colori e i volti dell'India nel calendario Pirelli 2027, il video del backstage
Meloni a San Patrignano per lotta alle droghe, prevenzione e cura - Videonews della nostra inviata
Premio Tenco, l'appello di Emma Nolde: "Date fiducia ai giovani prima che sia troppo tardi" - Video
La prima donna a tuffarsi da un iceberg, il video dell'impresa della canadese Molly Carlson
Spedizioni di modico valore, contributo doganale slitta al 1 gennaio 2027 - Video
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza