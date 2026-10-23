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Terremoto in Sicilia, sciame sismico nel mar Tirreno Meridionale: la scossa più forte di magnitudo 5, a Palermo evacuate scuole e uffici comunali

Le tre scosse di terremoto più forti di magnitudo 5, 3.6 e 4.3 si sono verificate a distanza di pochi minuti, rispettivamente alle 12:19, 11:56 e alle 11:51. Sentite anche Milazzo e fino a Messina, Catanzaro e Reggio Calabria

Terremoto in Sicilia, sciame sismico nel mar Tirreno Meridionale: la scossa più forte di magnitudo 5, a Palermo evacuate scuole e uffici comunali
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23 ottobre 2026 | 12.29
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Uno sciame sismico si sta verificando nel mar Tirreno Meridionale. Le scosse più forti di magnitudo 5, 3.6 e 4.3 si sono verificate a distanza di pochi minuti, rispettivamente alle 12:19, 11:56 e alle 11:51, come riporta l'Ingv sui propri canali ufficiali. Un'ora prima c'era stato un altro sisma sempre nella stessa zona di magnitudo 3.3 alle 11:04. E poi ancora una quinta è stata registrata alle 12.41, con magnitudo 3.2, e alle 13:08 di magnitudo 2.9.

Gli esperti hanno localizzato la scossa di magnitudo 3.3 a 9 chilometri di profondità mentre l'altra a 24 chilometri di profondità. Il sisma - in particolare la seconda scossa - è stata avvertita distintamente a Palermo, Milazzo e nei comuni della costa e fino a Messina, come scrivono molti utenti sui social. "E' stata forte ed è durata tanto", si legge in alcuni commenti. Segnalazioni anche da Acireale e addirittura da Catanzaro e Reggio Calabria, anche se sentita più lieve.

Alcune scuole e alcuni uffici comunali, come il Polo tecnico, sono stati evacuati a scopo precauzionale. Al momento, però, non si registrano danni o feriti, come confermato all'Adnkronos dall'assessore comunale di Palermo alla Protezione civile, Piero Alongi. "Nessuna segnalazione di danni al momento, solo qualche telefonata per avere informazioni", fanno sapere all'Adnkronos dal Comando generale dei vigili del fuoco.

In aggiornamento

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