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La prima donna a tuffarsi da un iceberg, il video dell'impresa della canadese Molly Carlson

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23 ottobre 2026 | 08.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La cliff diver canadese Molly Carlson è diventata la prima donna al mondo a tuffarsi da un iceberg, alto circa 15 metri, alla deriva nelle acque dell'oceano Atlantico, al largo delle coste di Terranova in Canada. Il breve documentario 'Red Bull Iceberg Dive' racconta il percorso dell'atleta dalla preparazione nelle acque fredde di Montréal fino al momento del tuffo all'indietro al largo di Twillingate, lungo la celebre Iceberg Alley, il corridoio oceanico in cui si verifica il massimo affollamento di blocchi di ghiaccio staccatisi dalla banchisa artica.

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