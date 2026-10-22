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Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video

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22 ottobre 2026 | 09.30
Federica Mochi
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Incontro a New Delhi tra il presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, e il ceo di Ferrari, Benedetto Vigna. A margine della presentazione dell'accordo tra Pirelli e la multinazionale indiana Bkt, i due manager si sono ritrovati nella capitale indiana. Insieme sono arrivati all'Hotel The Imperial di New Delhi a bordo di Ferrari Luce, la nuova vettura completamente elettrica della casa di Maranello, guidata da Tronchetti Provera. Poi, i due top manager si sono scambiati rispettivamente una copia del Calendario Pirelli 2027 che verrà svelato domani e, simbolicamente, le chiavi dell'auto. "Portare Luce qui significa dimostrare che in Italia, quando si lavora, si fa bene", ha detto Vigna a cronisti e fotografi presenti. "La cosa bella è che Pirelli e Ferrari sono insieme in India, un continente con un miliardo e mezzo di persone che guardano al futuro - ha aggiunto Tronchetti -. Noi siamo una bandiera italiana".

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