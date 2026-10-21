"Penso alle elezioni come un privato cittadino. Non sono abbastanza intelligente da fare dichiarazioni pubbliche sulla vita pubblica". Con queste parole, l'attore e regista Jesse Eisenberg ha risposto a una domanda dell'Adnkronos in occasione della Festa del cinema di Roma sulle prossime elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, scegliendo di non esporsi pubblicamente e ribadendo la volontà di mantenere una netta separazione tra il suo ruolo di artista e quello di cittadino. (di Lucrezia Leombruni)