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Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video

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21 ottobre 2026 | 14.54
Lucrezia Leombruni
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"Penso alle elezioni come un privato cittadino. Non sono abbastanza intelligente da fare dichiarazioni pubbliche sulla vita pubblica". Con queste parole, l'attore e regista Jesse Eisenberg ha risposto a una domanda dell'Adnkronos in occasione della Festa del cinema di Roma sulle prossime elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, scegliendo di non esporsi pubblicamente e ribadendo la volontà di mantenere una netta separazione tra il suo ruolo di artista e quello di cittadino. (di Lucrezia Leombruni)

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