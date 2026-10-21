Ancora una giornata di maltempo sull'Italia. Per mercoledì 21 ottobre, non solo la Protezione civile sta diramando allerte meteo per temporali ma molti sindaci stanno anche firmando ordinanze per la chiusura delle scuole a scopo precauzionale, a partire da alcuni comuni della Campania, dove ci sarà allerta arancione dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Ecco di seguito l'elenco in aggiornamento.

Scuole chiuse in Campania: l'elenco dei Comuni

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Arancione valido dalla mezzanotte e in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre. Sulla zona 1 (Piana campana; Napoli; Isole; Area Vesuviana); zona 2 (Alto Volturno e Matese); zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). Si prevedono, infatti, soprattutto nella prima parte della giornata, precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità.

Per questo, alcuni sindaci hanno già deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Niente lezioni in provincia di Napoli a Ischia, Serrara Fontana, Procida, Torre del Greco, Pozzuoli, e poi ancora a Nocera Superiore e Inferiore, Amalfi. Stessa decisione in provincia di Benevento a Piana di Monte Verna e in provincia di Avellino a Cervinara. In quella di Caserta a Caiazzo. L'elenco è in aggiornamento.

Stop alle lezioni il 21 ottobre a La Spezia

Scuole chiuse anche in Liguria, e precisamente a La﻿ Spezia. Come si legge sulla pagina Facebook del Comune "a seguito dello stato di allerta, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un'ordinanza che dispone le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari, gli Istituti Tecnici Superiori, le scuole e gli istituti tecnici post-diploma, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale".

Nel Lazio scuole a Anzio

Nel Lazio scuole chiuse oggi ad Anzio. "Il centro funzionale regionale della protezione civile ha emesso un avviso di allerta arancione, valido dalla tarda serata di oggi, martedì 20 Ottobre 2026, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. A tale scopo è stata firmata l’ordinanza sindacale per l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) di protezione civile e di chiusura delle scuole con interruzione dell’attività didattica per la giornata di domani, mercoledì 21 ottobre. Resteranno chiusi anche cimiteri, parchi e giardini", si legge sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

Allerta meteo per temporali 21 ottobre: le aree a rischio

Resta in vigore fino alle 6 l'allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse in provincia di Genova. A partire dalle 6 e fino alle 9 l'allerta sarà invece gialla, sempre per temporali e piogge diffuse. La Protezione Civile invita a seguire gli aggiornamenti sull'evoluzione delle condizioni meteorologiche e dell'allerta.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata dalla Protezione civile per la giornata di mercoledì 21 ottobre, allerta arancione in Liguria e su parte di Piemonte, Veneto﻿, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania. Valutata, inoltre, allerta gialla in Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania.