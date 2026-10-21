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Ucraina, dopo l'incontro con Zelensky Steve Witkoff vola a San Pietroburgo: "Vedrà Putin"

Lo ha reso noto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, secondo il quale i colloqui di Oslo col presidente ucraina Zelensky sono stati "positivi"

- (X: Volodymyr Zelensky)
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21 ottobre 2026 | 08.27
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, si sta recando a San Pietroburgo. Lo scrive la Tass, citando la Reuters. Il 19 ottobre, il corrispondente di Axios Barak Ravid ha riferito che Witkoff sperava di visitare la Russia e incontrare il presidente russo Vladimir Putin dopo aver avuto consultazioni con Volodymyr Zelensky a Oslo. Ieri, una fonte della Tass ha confermato che i piani di Witkoff di visitare la Russia oggi erano stati confermati.

Rubio ha anche confermato che i colloqui di Oslo tra Witkoff e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono stati "positivi. Niente di inaspettato - ha detto Rubio -, niente di sorprendente, e ora, con queste idee, può andare a San Pietroburgo e condividerle con la controparte russa, e vediamo se riusciamo a fare dei progressi".

Intanto, continuano gli attacchi. Un drone russo a pilotaggio remoto ha colpito un autobus di linea a Zaporizhzhia, ferendo una persona. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell'Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Mykhailo Semikin. Lo riporta l'agenzia Ukrinform. "Le forze russe hanno attaccato un autobus di linea a Zaporizhzhia. Un drone a pilotaggio remoto si è schiantato sul tetto dell'autobus", affermano le autorità regionali su Telegram.

Le forze ucraine avrebbero invece colpito infrastrutture energetiche nel distretto di Donetsk, nel Donbass occupato e un sito di telecomunicazioni a Luhansk. Lo riferisce The Kyiv Independent. Anche in Crimea si sarebbero verificati blackout a causa di attacchi di droni. Un sito di telecomunicazioni a Luhansk sarebbe stato colpito nel corso di questa notte. Un massiccio attacco di droni avrebbe colpito Chystiakove, occupata dalle forze russe dal 2014, secondo quanto riportato dal canale Exilenova Plus. Nel distretto di Krasnoperekopskyi, in Crimea, alcuni testimoni oculari avrebbero segnalato attacchi di droni vicino alla stazione ferroviaria e l'allarme della difesa aerea russi in funzione, secondo quanto riportato dal canale Crimean Wind.

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