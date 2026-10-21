Paura tra la popolazione per il sisma registrato dall'Ingv alle 08:49
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita pochi minuti fa a Milo, in provincia di Catania. Precisamente, l'Ingv l'ha registrata alle ore 08:49.
🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.9 ore 08:49 IT del 21-10-2026 a 7 km W Milo (CT) Prof= 7.3 Km #INGV_47590502 https://t.co/9YzO8SoScI— INGVterremoti (@INGVterremoti) October 21, 2026
La scossa è stata registrata dalla Sala operativa dell'Ignv a una profondità di 4 km e avvertita in diversi centri del catanese. Tra questi - come emerge dai messaggi condivisi dai cittadini sui social network - a Paternò, Nicolosi, Acireale, Giarre.