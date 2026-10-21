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Terremoto oggi in Sicilia, scossa di magnitudo 3.8 a Milo: avvertito in tutta la provincia di Catania

Paura tra la popolazione per il sisma registrato dall'Ingv alle 08:49

Terremoto Catania 21 ottobre - (Ingv)
Terremoto Catania 21 ottobre - (Ingv)
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21 ottobre 2026 | 09.19
Manuela Azzarello
LETTURA: 1 minuti

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita pochi minuti fa a Milo, in provincia di Catania. Precisamente, l'Ingv l'ha registrata alle ore 08:49.

La scossa è stata registrata dalla Sala operativa dell'Ignv a una profondità di 4 km e avvertita in diversi centri del catanese. Tra questi - come emerge dai messaggi condivisi dai cittadini sui social network - a Paternò, Nicolosi, Acireale, Giarre.

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