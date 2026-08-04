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Manuela Azzarello

Manuela Azzarello

redattore

Manuela Azzarello è una giornalista professionista iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 2005.

Laureata in Scienze della Comunicazione, ha collaborato con i principali quotidiani locali dell’isola, nonché con le redazioni di tele e radio giornali.

Presso la redazione di Adnkronos, si occupa principalmente di cronaca e politica, con particolare attenzione ai temi riguardanti la Sicilia dove, negli anni, ha seguito da vicino elezioni amministrative e regionali, blitz antimafia, casi di femminicidio e l’emergenza immigrazione.

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giornalista cronaca politica Sicilia
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