Manuela Azzarello

Laureata in Scienze della Comunicazione, ha collaborato con i principali quotidiani locali dell’isola, nonché con le redazioni di tele e radio giornali.

Presso la redazione di Adnkronos, si occupa principalmente di cronaca e politica, con particolare attenzione ai temi riguardanti la Sicilia dove, negli anni, ha seguito da vicino elezioni amministrative e regionali, blitz antimafia, casi di femminicidio e l’emergenza immigrazione.