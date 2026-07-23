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Imprese, tappa a Parma per il roadshow Agenzia Entrate-Inps

L'incontro presso l'auditorium del Barilla Innovation & Technology Experience

Si è svolto presso il BITE Barilla il terzo appuntamento del roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi per le imprese, nato dalla collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Inps - (Ufficio stampa)
Si è svolto presso il BITE Barilla il terzo appuntamento del roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi per le imprese, nato dalla collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Inps - (Ufficio stampa)
23 luglio 2026 | 13.11
Manuela Azzarello
LETTURA: 1 minuti

Tappa a Parma, presso l’auditorium del Barilla Innovation & Technology Experience, il roadshow di Iinps e Agenzia delle entrate dedicato al fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni. L’evento segue le due tappe del 7 e del 14 luglio presso Casillo Partecipazioni in Puglia e Intesa Sanpaolo a Torino e, dopo la giornata di oggi, proseguirà a settembre.

Ad aprire i lavori per Barilla sono stati Daniele Galimberti, group tax vice president, e Andrea Belli, pr & Media Relations Italy director. Fra gli interventi, quello di Danila D’Eramo, direttrice regionale Agenzia delle entrate dell’Emilia-Romagna, Francesco Ricci, direttore regionale Inps, Antonio Zaffino, direttore provinciale Agenzia delle entrate, e Alessandra Zanotti, direttrice provinciale Inps. L'incontro di oggi segna un ulteriore consolidamento della collaborazione tra Agenzia delle entrate e Barilla che quasi 10 anni fa è stata ammessa al regime della Cooperative Compliance, in base alla valutazione di piena adeguatezza del proprio Tax Control Framework, il modello di gestione dei rischi fiscali, da parte dell’Agenzia delle entrate. Anche la collaborazione con Inps si inserisce nel più ampio impegno di Barilla a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con le istituzioni.

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fisco previdenza servizi digitali imprese lavoratori nuove generazioni
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