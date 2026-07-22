La città balneare di Chioggia, a sud di Venezia, è stata colpita da una violenta tromba d'aria che ha causato ingenti danni: nei video pubblicati sui social dal sindaco Mauro Armelao si vedono cataste di lettini, ombrelloni distrutti e altro materiale divelto dalla forza del vento. "Esprimo la mia più sincera vicinanza e solidarietà a tutti gli imprenditori balneari che, nel giro di pochi minuti, hanno visto il maltempo colpire duramente le loro attività", scrive il sindaco sui social, "dietro ogni stabilimento balneare ci sono persone, famiglie, lavoratori e tanti sacrifici. Vedere il lavoro di un’intera stagione messo a rischio da un evento atmosferico così improvviso lascia amarezza, ma sono certo che, con la determinazione che contraddistingue la nostra comunità, sapremo rialzarci anche questa volta".