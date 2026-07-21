'Make Spain Great Again'. Ferran Torres e il cappellino 'stile Trump' nel video virale. L'attaccante è stato l'autore del gol decisivo nella finale dei Mondiali vinta 1-0 dalla Spagna contro l'Argentina. E nella festa andata in scena a Madrid - con sfilata sul bus, incontro con il re e show finale in piazza - è stato ovviamente il mattatore. Per la giornata speciale, il bomber ha scelto un cappello che non è passato inosservato, con gli osservatori divisi sul significato: un messaggio sovranista o un'imitazione ironica di Donald Trump?