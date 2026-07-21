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Cade dal terrazzo della casa a Trastevere, morto l'attore Pippo Di Marca

Il corpo dell'uomo, 86 anni, in via di San Francesco a Ripa. La dirigente del commissariato di zona: "Non sussistono elementi riconducibili a un omicidio"

Il corpo dell'attore sulla strada a Trastevere - Adnkronos
Il corpo dell'attore sulla strada a Trastevere - Adnkronos
21 luglio 2026 | 10.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' dell'attore e regista Pippo Di Marca il corpo della persona che stamattina attorno alle 8,20 è morta dopo essere caduta in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere, dal terrazzo della sua abitazione. Secondo la dirigente del commissariato di zona, l'86enne sarebbe caduto accidentalmente oppure si sarebbe gettato. "Non sussistono infatti elementi riconducibili a un omicidio", ha riferito all'Adnkronos.

In attesa dell'arrivo della polizia mortuaria, il corpo è ricoperto da un lenzuolo termico nel mezzo della strada adesso recintata dalle forze dell'ordine, mentre chi lo conosceva si accalca per chiedere informazioni sull'accaduto. I turisti, intanto, come se nulla fosse, continuano a fare tranquillamente colazione nel dehor del bar a tre metri dal corpo.

Un po' più distante da loro, la disperazione del figlio del regista, seduto su una sedia all'incrocio con viale Trastevere, consolato dalle carezze di un'anziana conoscente.

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