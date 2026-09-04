Altissima tensione tra Russia e Ucraina. "Un drone russo ha colpito l’edificio centrale del Servizio di sicurezza ucraino in via Volodymyrska a Kiev, di fronte alla Cattedrale di Santa Sofia. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto. Tutte le persone coinvolte riceveranno l’assistenza necessaria". A scriverlo, su X, è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha riferito di aver parlato con il capo del Servizio di sicurezza (Sbu), Oleksandr Poklad. "Il drone era diretto proprio contro l’ufficio del capo del Servizio di sicurezza situato in quell’edificio. Ho incaricato Poklad di dare ai russi una risposta adeguata e concreta e, ove possibile, di pari entità a questo attacco, non appena tutto sarà pronto. Le nostre forze armate sosterranno questa risposta".

I spoke with the Head of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Poklad. Unfortunately, a Russian drone struck the central building of the Security Service of Ukraine on Volodymyrska Street in Kyiv, across from St. Sophia Cathedral. All emergency services are on the scene.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2026

Sempre su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha ha confermato: "L’attacco russo al quartier generale dei servizi di sicurezza ucraini rappresenta una grave escalation che richiede risposte risolute. Mosca ha sferrato questo attacco proprio mentre era in corso un nuovo tentativo di pace, mettendo a nudo il suo reale rifiuto della diplomazia". Poi, ha aggiunto: "Anche la vicina Cattedrale di Santa Sofia, patrimonio mondiale dell’Unesco, è stata messa a rischio. Chiediamo ai partner internazionali di condannare senza riserve queste azioni e di intensificare la pressione sul regime di Putin. Esortiamo inoltre l’Unesco a reagire con decisione e a intensificare i propri sforzi per proteggere il patrimonio in pericolo in Ucraina".

Zelensky: "Witkoff e Kushner in Ucraina nei prossimi giorni"

Intanto, gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi in Ucraina "nei prossimi giorni". Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, precisando che sono già state individuate date provvisorie per la visita a Kiev e che la parte ucraina si sta preparando agli incontri. Per i due inviati si tratterebbe della prima visita in Ucraina, dopo diversi viaggi a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e altri alti funzionari russi.

"Ci aspettiamo di vedere qui a Kiev i rappresentanti del presidente degli Stati Uniti. Ci aspettiamo che l'incontro si svolga nei prossimi giorni - ha dichiarato Zelensky in un videomessaggio -. È molto importante. È importante che gli Stati Uniti rimangano attivi. Siamo pronti a incontrarli in Ucraina, al livello appropriato e per discussioni sostanziali". Secondo il presidente ucraino, Witkoff e Kushner dovrebbero inoltre recarsi nuovamente a Mosca.

Media: incontri già a rischio, negoziatori hanno paura

Gli inviati Witkoff e Kushner potrebbero tuttavia voler rinunciare al loro viaggio in Ucraina. Lo scrive il Kyiv Independent, secondo cui Witkoff, messo in allarme da Mosca, "ha iniziato ad avere paura", il che lo avrebbe portato a discutere di piani alternativi. Una persona informata ha detto al quotidiano ucraino che "i russi non vogliono che vengano qui a Kiev, e Witkoff è sempre molto sensibile al sentimento russo. Gli è stato detto che è pericoloso".

Da oltre una settimana, Kiev sta subendo un incessante bombardamento di droni russi. E anche stamattina, Mosca ha lanciato un altro attacco di droni contro la capitale, danneggiando magazzini e provocando un incendio, pochi giorni prima della visita programmata degli inviati. Una persona vicina all'amministrazione Trump ha confermato al Kyiv Independent che la visita era in programma, ma ha aggiunto che "potrebbe comunque essere annullata".

Poco prima, la russa Tass aveva invece spiegato che i negoziatori si sarebbero recati prima a Mosca e poi a Kiev, il 5 e 6 settembre. Gli inviati del presidente Usa Trump "prevedono di arrivare a Mosca e successivamente a Kiev il 5 e 6 settembre", sostiene la fonte sentita dall'agenzia.

L'apertura di Putin: "Accordo possibile"

L'annuncio del leader di Kiev arriva dopo le parole di Putin sulla possibilità di un accordo per porre fine alla guerra. Secondo il presidente russo, alcuni Paesi tra cui Stati Uniti e Cina sono pronti a sostenere una soluzione pacifica. Per il capo della Federazione russa, "in definitiva, il problema deve essere risolto dai Paesi coinvolti nel conflitto: Russia e Ucraina. Questo è l'approccio corretto. Tuttavia, siamo grati a tutti coloro che stanno cercando di contribuire al raggiungimento di una soluzione. C'è una possibilità? A mio parere, sì", ha dichiarato Putin.

"I contatti con l'Ucraina stanno continuando - ha detto il presidente russo -. Sono in corso i contatti con i rappresentanti dell'Amministrazione statunitense nominati da Trump per il dialogo con la Russia" e questo dialogo "sta funzionando", ha aggiunto. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "per quanto posso capire, percepire e vedere, è orientato verso un lavoro positivo e costruttivo", ha affermato ancora.

A Vladivostok il presidente russo ha ribadito che le "minacce di attacchi contro aerei civili" da parte dell'Ucraina sono "una manifestazione di terrorismo di Stato". Martedì sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvisato le compagnie aeree e le assicurazioni che i cieli russi "non sono più sicuri", annunciando un aumento della presenza di droni lanciati da Kiev nello spazio aereo russo.

Droni di Kiev su impianto difesa russo a 1.300 km da confine

Intanto droni ucraini hanno colpito un impianto militare-industriale a Sterlitamak, nella Repubblica del Bashkortostan, a oltre 1.300 chilometri dall'Ucraina. Lo riportano fonti locali e filmati diffusi dai canali di informazione russi su Telegram. La struttura colpita produce carburante per aerei e altri materiali utilizzati dall'industria della difesa russa ed è già stata bersaglio dei droni ucraini in diverse occasioni. Le autorità del Bashkortostan hanno confermato un attacco con droni contro la zona industriale di Sterlitamak, ma non hanno immediatamente identificato l'impianto colpito.

Sei morti in attacchi russi nelle ultime 24 ore

Attacchi russi hanno intanto causato la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre 56 in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. A Kiev, che da oltre una settimana è bersaglio di continui attacchi di droni russi, 13 persone sono rimaste ferite. Sei persone, tra cui un bambino, sono ancora ricoverate in ospedale, ha dichiarato il sindaco, Vitali Klitschko. Secondo l'aeronautica militare ucraina, la Russia ha lanciato 121 droni d'attacco di tipo Shahed contro obiettivi in tutta l'Ucraina, metà dei quali modelli a reazione. Le difese aeree ucraine hanno intercettato 103 droni e altre munizioni di vario tipo. Gli attacchi russi sono stati registrati in 15 località, mentre i detriti di droni russi abbattuti sono stati ritrovati in sei di esse, ha aggiunto l'aeronautica.

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite a seguito di un attacco mattutino a Odessa, ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Oleg Lysak. "La mattinata a Odessa è iniziata con un attacco nemico. Al momento si contano tre vittime. Alle vittime viene fornita l'assistenza necessaria", ha scritto Lysak su Telegram.