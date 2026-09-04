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Femminicidio in A1, al vaglio della Procura l'ipotesi di premeditazione. La famiglia di Lorena: "Aveva paura"

Lunedì 7 settembre sarà disposta l'autopsia per chiarire se la 45enne sia morta per la caduta dal viadotto o prima

Femminicidio in A1, al vaglio della Procura l'ipotesi di premeditazione. La famiglia di Lorena:
04 settembre 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Potrebbe aver premeditato il femminicidio Federico Vella, il 36enne fiorentino che giovedì 3 settembre ha ucciso la ex compagna, Lorena Isceri, 45enne, gettandola da un viadotto dell'A1, nel tratto che ricade nel comune di Barberino del Mugello (Firenze). E' l'potesi al vaglio della Procura di Firenze, che sul caso al momento ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio volontario contro ignoti. Lunedi 7 settembre sarà disposta l'autopsia per chiarire se Lorena sia morta per la caduta dal viadotto o prima. Sarà effettuata anche un'autopsia sulla salma di Vella.

L'uomo, secondo quanto ricostruito fino ad ora, avrebbe sequestrato la ex compagna aggredendola nel garage di cui la donna aveva la disponibilità, nel quartiere fiorentino di Rifredi. Non è ancora chiaro se abbia usato delle ﻿fascette per legarla e rinchiuderla nel bagagliaio da dove Lorena sarebbe riuscita comunque a chiamare il 112 per chiedere aiuto.

Lorena aveva paura dell'ex ma non voleva denunciarlo, hanno raccontato ai giornalisti i familiari di Lorena, arrivati questa mattina da Squinzano (Lecce) nell'appartamento fiorentino dove viveva la 45enne, in via Panciatichi, nel quartiere di Rifredi. "Questa ennesima tragedia indica che non possiamo sottrarci in ogni ambito alla missione urgente di educare alla vita buona, di formare le coscienze perché sia sempre affermata e difesa la sacralità della vita"; ha commentato l'arcivescovo di Firenze, monsignore Gherardo Gambelli, aggiungendo: “Occorre un impegno comune per scardinare la mentalità di possesso e sopraffazione, di non amore, che conduce a sofferenze psicologiche e fisiche di tante donne fino alle tragedie. Questa ennesima tragedia indica che non possiamo sottrarci in ogni ambito alla missione urgente di educare alla vita buona, di formare le coscienze perché sia sempre affermata e difesa la sacralità della vita”.

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femminicidio premeditazione omicidio volontario
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