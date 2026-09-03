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Barberino del Mugello, uccide la ex buttandola giù dal viadotto dell'A1. Sui social scriveva: "Sarò tuo anche se non posso più esserlo"

Una telefonata al 112 e a un amico fatta dalla donna avrebbe fatto scattare le ricerche dell'auto. Il messaggio di qualche giorno prima sui social: "Sarò tuo anche se non posso più esserlo"

Polizia stradale, nel riquadro Lorena Iscena e Federico Vella - (Fotogramma e foto dal profilo Fb di Federico Vella)
Polizia stradale, nel riquadro Lorena Iscena e Federico Vella - (Fotogramma e foto dal profilo Fb di Federico Vella)
03 settembre 2026 | 17.11
Paolo Martini
LETTURA: 3 minuti

Femminicidio con suicidio in provincia di Firenze. Federico Vella, 36 anni, avrebbe ucciso l’ex compagna Lorena Iscera, 45 anni, e poi si sarebbe suicidato lanciandosi dal viadotto dell’autostrada A1, nel territorio comunale di Borgo San Lorenzo. Entrambi erano fiorentini e impiegati. Questa è l’ipotesi al momento più accreditata dietro alla quale stanno lavorando gli investigatori. L’uomo, poco prima dell’omicidio-suicidio, aveva postato sui propri canali social una storia con scritto “addio a tutti”.

L'allarme e la dinamica dei fatti

L’allarme è partito nelle prime ore del pomeriggio. La donna avrebbe chiesto aiuto al 112 e quasi nello stesso momento anche un amico avrebbe ricevuto un avviso, forse un tentativo di chiamata o un whatsapp. Sulla base di queste tracce la polizia ha cominciato a cercarla ed è arrivata a individuare l’auto sull’A1, nel tratto appenninico che attraversa il Mugello. L'auto è stata trovata nei pressi del viadotto Alteta. Quando la pattuglia della polizia stradale ha raggiunto il punto indicato ha trovato il corpo del'uomo precipitato dal viadotto e poco distante quello della sua ex compagna. Secondo gli investigatori, l'ex fidanzato potrebbe aver fatto precipitare la donna dal viadotto e poi essersi gettato nel vuoto. La dinamica, però, resta affidata agli accertamenti.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. La vettura è stata posta sotto sequestro, mentre gli investigatori stanno esaminando i telefoni dei due, gli ultimi contatti e i movimenti registrati nelle ore precedenti. Elementi che potrebbero contribuire a ricostruire quanto accaduto, a partire dalla richiesta di aiuto che avrebbe fatto scattare l’allarme. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, intorno alle 15.30 Autostrade ha disposto la chiusura temporanea della A1 Panoramica, nel tratto compreso tra il bivio con la Direttissima e Roncobilaccio. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Squadra Mobile di Firenze e il pubblico ministero di turno. La Procura di Firenze ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica della vicenda.

Il messaggio sui social

C’è poi un elemento che potrebbe aiutare a comprendere il rapporto tra i due e il contesto dei giorni precedenti alla tragedia. Il 12 agosto, sul suo profilo Instagram, Vella aveva pubblicato alcune fotografie della loro storia, accompagnandole con parole rivolte all’ex compagna: "Certi incastri sono così perfetti - scriveva - che, anche se li separi, la forma dell’altro ti rimane addosso per sempre. A te, che sei la donna che ho amato con tutto me stesso e ho perso per la mia stupidità. Sarò tuo anche se non posso più esserlo".

storia instagram federicovella 20260903205124

Quel messaggio, pubblicato alcune settimane prima della tragedia, è ora tra gli elementi che potranno essere esaminati dagli investigatori nell’ambito della ricostruzione della vicenda.

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barberino del mugello barberino del mugello autostrada omicidio suicidio viadotto a1 femminicidio suicidio
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