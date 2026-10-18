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Milano, riparte la guerriglia in centro: giovani sfondano vetrine, saccheggiato un supermercato

Secondo round dopo la devastazione di ieri. Distrutti anche i tavolini all'aperto dei bar

Milano, riparte la guerriglia in centro: giovani sfondano vetrine, saccheggiato un supermercato
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18 ottobre 2026 | 17.07
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

Riparte la guerriglia in centro a Milano, con centinaia di giovani che, dopo essersi dati appuntamento a piazza Duomo, si sono lanciati verso via Torino, infrangendo vetrine e pensiline del bus e lanciando per aria tutto quello che hanno trovato, dai secchioni ai tavolini all'aperto dei bar. Un vero e proprio assalto si è consumato ai danni del supermercato Carrefour, che, dopo l'irruzione, è stato anche saccheggiato.

Si respira aria di pesante tensione in centro a Milano, dove, tornata da pochi minuti la guerriglia urbana, con centinaia di giovani che sfondano vetrine e devastano tutto quello che incontrano su via Torino, polizia e carabinieri sono schierati per tentare di contenere i disordini. Un elicottero sorvola il cielo sopra piazza Duomo.

Come avvengono gli assalti

Piccoli gruppi e velocissimi. Arrivano, rompono, portano via e scappano. Una modalità con cui hanno messo a ferro e fuoco Milano ieri e che oggi i giovani scesi in piazza provano a replicare. Da San Babila hanno iniziato a tirar su cappucci e felpe, poi il lancio di oggetti (a vuoto) contro le forze dell’ordine, quindi la corsa lungo via Torino. I danni maggiori si registrano lungo via Torino con il Carrefour devastato.

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