Antonietta Ferrante

Ha seguito i principali fatti di sangue e i processi degli ultimi 20 anni: dalla strage di Erba al delitto di Garlasco, dall'omicidio di Yara Gambirasio ai femminicidi di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano, oltre alle inchieste su Ruby e sull'urbanistica a Milano.
Vincitrice nel 2017 dello State street press award come "Giornalista dell'anno - miglior scoop" e della terza edizione del premio giornalistico Mario Sarzanini (2024), è anche coautrice del libro "L'uomo nero. Le verità di un arbitro scomodo".
Il Palazzo di giustizia di Milano è la sua seconda casa.