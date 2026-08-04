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Antonietta Ferrante

Antonietta Ferrante

Redattrice cronaca

Ha seguito i principali fatti di sangue e i processi degli ultimi 20 anni: dalla strage di Erba al delitto di Garlasco, dall'omicidio di Yara Gambirasio ai femminicidi di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano, oltre alle inchieste su Ruby e sull'urbanistica a Milano.

Vincitrice nel 2017 dello State street press award come "Giornalista dell'anno - miglior scoop" e della terza edizione del premio giornalistico Mario Sarzanini (2024), è anche coautrice del libro "L'uomo nero. Le verità di un arbitro scomodo".

Il Palazzo di giustizia di Milano è la sua seconda casa.

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femminicidi omicidio inchieste giornalismo premio giornalistico
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