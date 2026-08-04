circle x black
Cerca nel sito
 

Giovane aggredito da naziskin a Sofia: "Abbiamo avuto paura, non sapevamo cosa potesse succedere"

La testimonianza di Gabriel, 16enne milaese in vacanza con altri studenti europei a Sofia, in Bulgaria, e aggredito verbalmente da un gruppo di naziskin: "Noi eravamo nelle stanze, al quarto piano, in albergo e abbiamo avuto paura"

Giovane aggredito da naziskin a Sofia:
04 agosto 2026 | 17.49
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

"E' arrivato un gruppo di uomini, erano abbastanza grossi con magliette nere e hanno iniziato a urlare frasi contro di noi e a fare il saluto romano. Noi eravamo nelle stanze, al quarto piano, in albergo e abbiamo avuto paura. Gli accompagnatori ci hanno detto di allontanarci dalle finestre e di non uscire". Per Gabriel, 16 anni, milanese, l'odio non è un sentimento nuovo, ma a Sofia, capitale della Bulgaria, lo ha respirato da vicino.

Liceale, ebreo, era in vacanza con altri studenti, circa 200, tutti tra i 15 e 16 anni, arrivati da mezza Europa. Un raduno giovanile ebraico che ha attirato - probabilmente complice la kippah indossata da qualcuno di loro -, un gruppo di naziskin. "Prima erano in quattro, non so come abbiano scoperto il nostro albergo, poi è arrivata la polizia e si sono allontanati...ma per poco. Sono ritornati e più numerosi, almeno in sette o otto. Non sapevamo cosa potesse succedere...alcune amiche hanno iniziato a piangere ed eravamo tutti sotto choc, perché vivere una cosa del genere, in una città europea sicura, non pensavo fosse possibile" racconta all'Adnkronos.

Se l'ironia e l'età sono un antidoto alla paura, nella voce di Gabriel - finalmente tornato a casa (i ragazzi sono stati scortati dalla polizia fino in aeroporto) - resta lo choc e l'amarezza di "non poter vivere tranquillo come un italiano qualunque".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bulgaria naziskin antisemitismo
Vedi anche
Sofia, neonazisti bulgari contro adolescenti ebrei italiani: braccia tese e urla "Sieg Heil" - Video
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video
Funerali Baresi, Dida: "Milan faccia crescere giocatori importanti come lui" - Video
A Pozzuoli la protesta dei residenti: "Il governo dov'è? Vogliamo un tetto sulla testa" - Video
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza