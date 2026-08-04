circle x black
Cerca nel sito
 

L’Italia trema con i terremoti di oggi a Pisa e Cosenza: c'entra il caldo? La risposta dell'Ingv

Carlo Meletti (Ingv) spiega perché i terremoti registrati oggi a Pisa e Cosenza non sono collegati tra di loro e nemmeno con l'ondata di caldo che sta attanagliando l'Italia.

Terremoto a Pisa - Ipa
Terremoto a Pisa - Ipa
04 agosto 2026 | 17.43
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Dopo il sisma di magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso nella zona dei Campi Flegrei (Napoli), l’Italia oggi è tornata a tremare. In mattinata, alle 10:15, l’Ingv ha segnalato un terremoto di magnitudo 4.3 nel Pisano; poi, nel pomeriggio, poco dopo le 15, un altro c’è stato a Celico, tra Cosenza e Rende, di magnitudo 3.5. Paura tra la popolazione, sia in Toscana che in Calabria. Si tratta, tuttavia, di eventi non collegati tra di loro.

Lo ha spiegato all’Adnkronos Carlo Meletti, sismologo della sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). “A Pisa abbiamo avuto uno sciame sismico con una decina di repliche, tutte di minore entità rispetto all’evento principale ad eccezione di una scossa di più di 3 gradi di magnitudo registrata intorno alle 13. Potrebbero essercene altre nelle prossime ore, ma la situazione è sotto controllo. Si tratta di terremoti legati a faglie che si muovono lungo la costa tirrenica toscana, che anche in passato hanno prodotto terremoti di magnitudo superiore a 4, come nel 1984 e nel 2003”, ha detto l’esperto, che ha precisato che non c’è alcun collegamento col terremoto di Cosenza: “E’ un altro mondo, qui c’è una sismicità storica ancora più importante, ma i due epicentri sono geograficamente troppo distanti”.

Nessun collegamento neppure con l’ondata di caldo, che in questi giorni sta facendo segnare temperature record su tutta Italia. Sul web abbondano le ricerche sull'eventuale collegamento tra fenomeni: "Non c’è legame con i terremoti di oggi. Questi eventi si sviluppano a chilometri di profondità, che nulla hanno a che vedere con quello che avviene in superficie”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
terremoti caldo sismicità
Vedi anche
Sofia, neonazisti bulgari contro adolescenti ebrei italiani: braccia tese e urla "Sieg Heil" - Video
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video
Funerali Baresi, Dida: "Milan faccia crescere giocatori importanti come lui" - Video
A Pozzuoli la protesta dei residenti: "Il governo dov'è? Vogliamo un tetto sulla testa" - Video
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza