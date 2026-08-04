Terremoto oggi a Cosenza, scossa di magnitudo 3.5: avvertita anche a Catanzaro

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata oggi, martedì 4 agosto, alle 15:05 in Calabria, con epicentro a 9 chilometri da Celico (Cosenza) e ad una profondità di 16 chilometri. Lo ha comunicato L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).