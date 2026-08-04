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Terremoto oggi a Cosenza, scossa di magnitudo 3.5: avvertita anche a Catanzaro

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata oggi, martedì 4 agosto, alle 15:05 in Calabria, con epicentro a 9 chilometri da Celico (Cosenza) e ad una profondità di 16 chilometri. Avvertita anche nelle altre province

Terremoto Cosenza - Ingv
Terremoto Cosenza - Ingv
04 agosto 2026 | 15.50
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata oggi, martedì 4 agosto, alle 15:05 in Calabria, con epicentro a 9 chilometri da Celico (Cosenza) e ad una profondità di 16 chilometri. Lo ha comunicato L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Paura tra la popolazione. Il sisma è stato avvertito non solo in provincia di Cosenza, ma anche a Crotone e Catanzaro, come testimoniano molti utenti sui social media. Sentita in maniera più lieve a Lamezia Terme. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

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terremoto Cosenza Calabria
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