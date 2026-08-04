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Terremoto oggi a Pisa, scossa di magnitudo 4.3: gente in strada, avvertita fino a Firenze

Terremoto oggi a Pisa: una scossa di magnitudo 4.3 è stata registrata dall'Ingv a 7 chilometri dalla città toscana e ad una profondità di 8 chilometri. Avvertita anche nelle province di Lucca, Massa Carrara e Firenze.

Terremoto a Pisa - Ingv
Terremoto a Pisa - Ingv
04 agosto 2026 | 10.51
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita nel Pisano alle 10:15 di oggi, martedì 4 agosto. Secondo l'Ingv è avvenuto ad una profondità di 8 chilometri. L'epicentro è stato localizzato a 7 chilometri da Pisa. La scossa sarebbe stata avvertita anche nelle province vicine di Lucca e Massa Carrara e fino a quella di Firenze.

Sull'evento è intervenuto anche il presidente della Regione, Eugenio Giani: "Scossa di terremoto avvertita dalla popolazione nella Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Verifiche in corso con il sistema regionale", è il messaggio pubblicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook.

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terremoto terremoto pisa terremoto toscana sisma
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