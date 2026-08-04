Terremoto oggi a Pisa, scossa di magnitudo 4.3: gente in strada, avvertita fino a Firenze

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita nel Pisano alle 10:15 di oggi, martedì 4 agosto. Secondo l'Ingv è avvenuto ad una profondità di 8 chilometri. L'epicentro è stato localizzato a 7 chilometri da Pisa. La scossa sarebbe stata avvertita anche nelle province vicine di Lucca e Massa Carrara e fino a quella di Firenze.