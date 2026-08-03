Centinaia di persone hanno partecipato questa mattina, in un piazzale interno allo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, all'assemblea dei lavoratori che precede l'avvio dello sciopero, diviso in turni, proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb nell'ambito della vertenza Acciaierie d'Italia e a seguito della sentenza della Corte di Appello del tribunale civile di Milano. Poco dopo i manifestanti sono usciti dall'area della fabbrica e sono partiti in corteo lungo le complanari interne verso la Direzione, i lavoratori hanno poi bloccato temporaneamente la statale 100.